Stuttgarter Haushaltsloch: Noch mehr Kürzungen – die „Giftliste“ der Stadt im Detail

Weniger Geld für Jobticket und Schulfrühstück, dafür höhere Grundsteuer und Parkgebühren – wir veröffentlichen die neueste Einsparliste der Stadt in einer interaktiven Tabelle.
Dass da noch mehr kommen musste, war klar, denn der erste Entwurf zum Stuttgarter Doppelhaushalt 2026/27 war trotz langer Streichlisten längst noch nicht ausgeglichen. Das Regierungspräsidium drohte der Stadt, die Planung nicht zu genehmigen. Nun liegt unserer Redaktion eine Liste vor, die geplante Einsparungen, Gebühren- und Steuererhöhungen von rund 224 Millionen Euro in zwei Jahren über alle Ämter der Stadt hinweg auflistet.