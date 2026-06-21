Stuttgarter Fußball-Relegation: Jubel in Rohr und Obertürkheim – und ein wilder Zehn-Tore-Schlagabtausch

Für den TSV Rohr II, den TSV Weilimdorf II und die Frauen des VfB Obertürkheim endet die Saison mit Finalsiegen. Frust herrscht beim MK Makedonija Stuttgart, der absteigen muss.
Zweimal Aufstiegsjubel, einmal Nichtabstiegsparty – das ist die Stuttgart/Filder-Bilanz nach den Endspielen der Fußballrelegation vom Sonntag auf Bezirksebene. So haben der TSV Rohr II und die Frauen des VfB Obertürkheim den Sprung in die nächsthöheren Spielklassen geschafft. Derweil feiert der TSV Weilimdorf II nach einem wilden Zehn-Tore-Schlagabtausch den Kreisliga-A-Verbleib.