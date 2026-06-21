Stuttgarter Fußball-Relegation: Jubel in Rohr und Obertürkheim – und ein wilder Zehn-Tore-Schlagabtausch

Zweimal Aufstiegsjubel, einmal Nichtabstiegsparty – das ist die Stuttgart/Filder-Bilanz nach den Endspielen der Fußballrelegation vom Sonntag auf Bezirksebene. So haben der TSV Rohr II und die Frauen des VfB Obertürkheim den Sprung in die nächsthöheren Spielklassen geschafft. Derweil feiert der TSV Weilimdorf II nach einem wilden Zehn-Tore-Schlagabtausch den Kreisliga-A-Verbleib.

MK Makedonija Stuttgart – TSV Rohr II So kann man sich täuschen. Die größte Hürde zum Klassenverbleib glaubten die Kreisliga-A-Kicker von Makedonija bereits überwunden zu haben. Nach dem Elfmeterkrimi in der erste Runde gegen den TSV Leinfelden nun nur noch das Derby gegen die Zweitformation aus Rohr. Doch was passierte? Statt Favoritenjubel am Ende der große Favoritenfrust. Mit einer 2:5-Schlappe ist der Abstieg A perfekt. „Erst machen wir unsere Chancen nicht, dann kriegen wir das Ausgleichstor und werden nervös“, beklagt der Torhüter Darko Kalpachki, vor Wochenfrist noch der Matchwinner, nun fünffach geschlagen. Hinzu kam zu allem Überfluss eine rote Karte für den Verteidiger Marko Kolev in der Nachspielzeit (Notbremse, 90.+6).

Dabei waren Kalpachki und sein Team zur Pause noch knapp vorn gelegen. Der Schütze: Aleksandar Stoilov (8.). Dann aber drehte der Gegner die Partie mit drei Treffern innerhalb von gut 20 Minuten. „Letztlich waren wir läuferisch überlegen und haben unsere physische Kraft ausgespielt“, konstatiert der Rohrer Trainer Vasco Monteiro. Der große Naturrasen des Ausrichters Sportfreunde Stuttgart habe sich für seine Elf als Plus erwiesen. Fatos Rexhepi (53.), Jonathan Kloß (57.), Kevin Petri (75.) sowie der eingewechselte Volkan Agbal (90./90.+5) schossen den B1-Vizemeister schließlich zum Wiederaufstieg. Dass sich die Feierlichkeiten in Grenzen hielten, hat indes seinen Grund: Nach dem Spiel ging es gleich mit dem nächsten Einsatz weiter. Alle bitte zum Schichtdienst antreten. Es galt, den vereinseigenen Stand auf dem Rohrer Waldfest zu bewirten – das immerhin in bestmöglicher Stimmung.

TSV Weilimdorf II – ASV Botnang II

Was für ein Abschluss! Zehn Tore, zwischendurch ein Last-Minute-Ausgleich, Verlängerung. Dann, nach einem wilden Schlagabtausch zum 6:4, hatte der TSV Weilimdorf II am Sonntagabend sein Jahresziel doch noch erreicht: Er spielt auch in der nächsten Saison in der Kreisliga A – während sich der ASV Botnang II mit dem Verbleib in der B-Klasse abzufinden hat. „Am Ende war unsere individuelle Qualität entscheidend. Aber man muss schon auch sagen: Der Gegner hat gut mitgehalten, ein wirklicher Unterschied war nicht zu erkennen“, sagt Patrick Härle, der beim Sieger den urlaubenden und auch scheidenden Trainer Jürgen Zeyer vertrat. Denkbar, dass Härle den Job an der Seitenlinie nun überhaupt übernimmt.

In der regulären Spielzeit ging sein Team viermal in Führung – und fing sich viermal den Ausgleich ein, zuletzt in der fünften Minute der Nachspielzeit. Erst in der halben Extrastunde machten dann Andrew Addo und Denis Kiral mit ihren Toren auf dem Zuffenhausener Rasen alles klar. Addo war neben dem starken Giuseppe Berretta eine von zwei Verstärkungen aus Team eins.

Beim letztlich unterlegenen Gegner sieht es der Coach Nico Lazarek so: „Wir haben uns entgegengestemmt und waren nah dran. Die Mannschaft kann stolz auf ihre Leistung sein.“ Ihm selbst blieb somit das erhoffte Abschiedsgeschenk verwehrt. Lazarek wechselt wegen des für ihn kürzeren Fahrtwegs zur TSG Zell unter Aichelberg, ebenfalls Kreisliga B, und zwar im Bezirk Neckar/Fils.

Die Torfolge: 1:0 Berretta (14.), 1:1 Huber (17.), 2:1 Windhager (28.), 2:2 Bouflale (40.), 3:2 Berretta (42.), 3:3 Kleinmann (60.), 4:3 Kugiumtzidis (67.), 4:4 Kleinmann (90.+5), 5:4 Addo (100.), 6:4 Kiral (112.)

Doppeltorschütze für den TSV Weilimdorf II: Giuseppe Berretta (rechts) aus dem Kader der ersten Mannschaft. Foto: Archiv/Günter Bergmann

SGM Aufhausen/Nellingen – VfB Obertürkheim

Vor fünfeinhalb Wochen bereits der Gewinn des Bezirkspokals, nun auch noch der Aufstieg in die Landesliga– die Obertürkheimer Frauen haben das Erfolgsdouble geschafft. Oder, um es mit dem Trainer Valon Kica zu sagen: „Den Lohn für die harte Arbeit dieser Saison eingefahren.“

Beim aktuellen 2:1-Sieg im Finalduell der Regionenliga-Vizemeister ließ sich Kicas Mannschaft auch nicht durch einen Rückstand irritieren. In Führung gingen nach einer ereignisarmen ersten Hälfte die im Alb-Donau-Kreis beheimateten Gastgeberinnen. Sophia Floridia verwandelte einen Foulelfmeter (59.). Doch die Obertürkheimer Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Die Torjägerin Dana Kanan glich nur vier Minuten später aus (63.). Und dann, in der Endphase, kam für die Gäste auch das nötige Glück hinzu. Nach einem scharf getretenen Flankenball der eingewechselten Nishtiman Bashar erledigte der Gegner den Rest: Dessen Abwehrversuch landete im eigenen Netz. Aufstieg also per Eigentor. Doch wer wollte sich bei den Kickerinnen von der Hafenbahnstraße daran stören?