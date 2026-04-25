Stuttgarter Frühlingsfest: „Die Volksfest-Geschichte ist interessanter als die des Oktoberfestes.“

Sie wollen mehr Selbstbewusstsein wagen. Das neue Führungsduo will die Feste auf dem Cannstatter Wasen weiterentwickeln. Wie soll das geschehen?
Der neue Arbeitsplatz ist bestens versorgt. Crêpes, Lángos, Wurst aller Art, Göckele, man hat die Qual der Wahl. Die größte Kantine der Stadt hat sich da beim Frühlingsfest entfaltet. Guido von Vacano hat sich für Pommes im Stehen entschieden, ein schnelles Mittagessen. Bevor es zurückgeht ins neue Büro, im Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart auf dem Wasen.