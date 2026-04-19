Stuttgarter Frühlingsfest: Das Bier ist zu teuer? Mehr Transparenz wagen

Das Frühlingsfest ist attraktiv. Die Leute kommen. Trotzdem jammern alle. Was tun? Es braucht mehr Klarheit bei Kosten und Umsätzen, findet Redakteur Frank Rothfuß.
Der Bierpreis steigt. Im Herbst. Beim Volksfest. Das haben die Wirte schon mal angekündigt. Gut, das ist jetzt keine Überraschung. Steigt der Preis doch jedes Jahr. Auf nunmehr 14,90 Euro. Zum Vergleich: Als wir das erste Mal mit Euro zahlten, anno 2002, waren es 7,20 Euro. Offenbar war das dem Publikum über die Jahre ziemlich egal, die Besucher kamen zuhauf, deutlich mehr als 2002, die Zelte sind nicht nur, aber vor allem an den Wochenenden proppevoll.