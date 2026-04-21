Stuttgarter Frühlingsfest: Bei 44 000 Besuchern ist Schluss – an diesen Tagen ist der Wasen voll

Beim Volksfest hat eine Sperrung des Geländes wegen Überfüllung Ärger ausgelöst. Fürs Frühlingsfest gilt eine andere Höchstzahl. Und es gibt viele Parallelveranstaltungen.
Am Tag der deutschen Einheit ging nichts mehr. Beim vergangenen Volksfest zogen Veranstalter und Behörden auf dem Cannstatter Wasen am Abend einen Schlussstrich. Bis hierher und nicht weiter. Bei rund 73 000 Besuchern liegt die Höchstkapazität – und die war am Feiertag erreicht. Das Festgelände wurde abgeriegelt. Danach entspann sich eine Diskussion darüber, ob das wirklich nötig gewesen ist, denn zahlreiche Besucher hatten den Eindruck, es wäre noch genug Platz gewesen.