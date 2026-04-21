Stuttgarter Frühlingsfest: Bei 44 000 Besuchern ist Schluss – an diesen Tagen ist der Wasen voll

Beim Volksfest hat eine Sperrung des Geländes wegen Überfüllung Ärger ausgelöst. Fürs Frühlingsfest gilt eine andere Höchstzahl. Und es gibt viele Parallelveranstaltungen.

Am Tag der deutschen Einheit ging nichts mehr. Beim vergangenen Volksfest zogen Veranstalter und Behörden auf dem Cannstatter Wasen am Abend einen Schlussstrich. Bis hierher und nicht weiter. Bei rund 73 000 Besuchern liegt die Höchstkapazität – und die war am Feiertag erreicht. Das Festgelände wurde abgeriegelt. Danach entspann sich eine Diskussion darüber, ob das wirklich nötig gewesen ist, denn zahlreiche Besucher hatten den Eindruck, es wäre noch genug Platz gewesen.

Nun warten die Verantwortlichen natürlich nicht, bis das Gelände in Bad Cannstatt aus allen Nähten platzt. Gefahren durch Besuchermassen sollen gar nicht erst entstehen. Und so greift beim Frühlingsfest, das am vergangenen Wochenende begonnen hat, ein ähnliches Sicherheitskonzept.

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Allerdings liegt die Maximalkapazität jetzt bei 44 000 Besucherinnen und Besuchern, die sich gleichzeitig auf dem im Vergleich zum Volksfest kleineren Festgelände aufhalten dürfen. „Sie ist durch ein externes Gutachterbüro berechnet worden und bildet die Grundlage für alle sicherheitsrelevanten Planungen“, sagt Dennis Hamann von der städtischen Veranstaltungsgesellschaft in.stuttgart.

Ermittelt wird das Besucheraufkommen über Kameras, die an den Zugängen anonymisiert jede Person zählen, die das Gelände betritt oder verlässt. „Auf dieser Grundlage wird die aktuelle Besucherzahl fortlaufend und zuverlässig berechnet“, so der Sprecher. Außerdem sind 19 fest installierte 360-Grad-Kameras im Einsatz, die einen Überblick über das Geschehen auf dem Gelände ermöglichen.

Koordinierungskreis tritt zusammen

„Eine vollständige Schließung des Geländes wird in den meisten Fällen durch ein mehrstufiges Sicherheitskonzept vermieden, da Maßnahmen bereits im Vorfeld greifen, noch bevor kritische Personendichten entstehen“, sagt Hamann. Wenn es zu voll wird, greifen vorgeplante Mechanismen. Dann tritt ein Koordinierungskreis zusammen, in dem alle relevanten Akteure vertreten sind – die Veranstaltungsorganisation, Polizei, Bundespolizei, Feuerwehr, Deutsches Rotes Kreuz, Leitender Notarzt, Bahnsicherheit, Verkehrsunternehmen sowie die Sicherheitsdienste.

Dieses Gremium entscheidet, welche Maßnahmen ergriffen werden. Zunächst werden meist die beiden Unterführungen zum Festgelände zu Einbahnstraßen umfunktioniert, damit keine Besucherströme aufeinandertreffen. Im vergangenen Oktober ist danach der Halt der Stadtbahn am Cannstatter Wasen gestrichen worden. Die Mercedesstraße wurde für den Autoverkehr gesperrt, um Platz zu schaffen.

Auch die Polizei behält die Lage auf dem Wasen im Auge. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Am Auftaktwochenende des Frühlingsfests ist man von kritischen Zahlen allerdings weit entfernt gewesen – trotz schönen Wetters und guten Besuchs. Am Samstag sind bei strahlendem Sonnenschein in der Spitze 12 921 Menschen gleichzeitig auf dem Frühlingsfest gewesen. Am Sonntag waren es mit 14 688 noch etwas mehr. Bis zum Erreichen der Maximalkapazität hätten also noch sehr viel mehr Besucher aufs Gelände gepasst.

Ob es während des Frühlingsfests, das traditionell kleiner und auch besucherschwächer als das Volksfest ist, überhaupt zur Schließung des Geländes kommt, ist also offen. Bei der Stuttgarter Polizei geht man davon aus, dass das eher nicht passieren dürfte. Falls es aber doch so weit sein sollte, sieht man dort aus der Erfahrung vergangener Großveranstaltungen ein Problem: „Gerade bei schönem Wetter sind noch Tausende auf der Anfahrt, wenn das Gelände geschlossen wird“, sagt ein Sprecher. Die kehrten dann nicht mehr um und strandeten in Bad Cannstatt. Deshalb müsse man auch dort für eine gezielte Lenkung der Ströme sorgen.

Einige hoch frequentierte Tage stehen dem Neckarpark so oder so bevor. „Mit besonders hohem Besucheraufkommen wird insbesondere an Wochenenden, Feiertagen sowie an Tagen mit parallel stattfindenden Großveranstaltungen im Umfeld gerechnet“, sagt Hamann. Die erste Bewährungsprobe für die Konzepte dürfte an diesem Donnerstag anstehen. Um 20.45 Uhr empfängt der VfB Stuttgart im Halbfinale des DFB-Pokals den SC Freiburg. Tausende Fußballfans dürften zuvor den Wasen bevölkern. Die Veranstalter raten dringend zur Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Volles Programm an Wochenenden

Richtig voll werden dürfte es im Neckarpark auch an diesem Wochenende. Am Freitagabend gastiert die Musikshow Mountain Mania in der Schleyer-Halle. In der Porsche-Arena läuft gleichzeitig Abbamania. Am Samstag treffen sich in der Schleyer-Halle die Vertreter des Hallen-Football bei der International Arena League, in der Porsche-Arena spielen die Mittelalter-Rocker von Versengold. Am Sonntag trifft der VfB auf Werder Bremen, in der Porsche-Arena treten die Handballer des TVB Stuttgart gegen den SC Magdeburg an. In der Schleyerhalle stehen Aymen und Amo auf der Bühne.

Es folgen weitere Konzerte und sportliche Höhepunkte. Volles Programm steht nochmals am 9. Mai bevor: Dann spielt der VfB gegen Leverkusen, die International Arena League ist erneut zu Gast und bei Lord of the Dance wird getanzt. Überfüllung auf dem Wasen nicht ausgeschlossen.