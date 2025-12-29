Stuttgarter Flair in Tokio: Kein Witz – Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt es auch in Japan

Weihnachtsstimmung wie in Stuttgart? Der Roppongi Hill Christmas Market ist dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nachempfunden. Was es dort gibt und wie viel es kostet.
„Stuttgart hat es bis nach Japan geschafft“, verkündet Influencer Sami Slimani in einem TikTok-Video – hörbar stolz und sichtlich erstaunt. Der aus Esslingen stammende Moderator und Webvideoproduzent nimmt seine Follower mit auf einen besonderen Weihnachtsmarkt in Tokio: nach Roppongi, einem der wohlhabendsten Stadtteile der japanischen Metropole.