Stuttgarter Flair in Tokio: Kein Witz – Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt gibt es auch in Japan

Weihnachtsstimmung wie in Stuttgart? Der Roppongi Hill Christmas Market ist dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nachempfunden. Was es dort gibt und wie viel es kostet.

„Stuttgart hat es bis nach Japan geschafft“, verkündet Influencer Sami Slimani in einem TikTok-Video – hörbar stolz und sichtlich erstaunt. Der aus Esslingen stammende Moderator und Webvideoproduzent nimmt seine Follower mit auf einen besonderen Weihnachtsmarkt in Tokio: nach Roppongi, einem der wohlhabendsten Stadtteile der japanischen Metropole.

Kunsthandwerk made in Germany Der Markt ist dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt nachempfunden. Weihnachtlich geschmückte Holzbuden, Glühwein, Würste und Kunsthandwerk „made in Germany“ sorgen für vertraute Atmosphäre fern der Heimat. Nach offiziellen Angaben werden an den Ständen rund 2000 Weihnachtsartikel angeboten, darunter Christbaumschmuck, Ornamente, Gewürze und Kränze.

An insgesamt elf Ständen im O-Yane Plaza kommen auch kulinarische Klassiker nicht zu kurz – und die erinnern stark an das Stuttgarter Original: Brat- und Rostbratwürste, Pommes, Brezeln für 3,50 Euro, dazu Kassler, Hähnchenhaxen für zehn Euro und Münchner Weißbier für 4,50 Euro.

Der Glühwein wird in Tokio stilecht mit Orangenscheibe und Zimtstange serviert – bei der Präsentation haben sich die Gastgeber sogar eine Spur mehr Mühe gegeben.

Fast wie in Stuttgart: Der Weihnachtsmarktstand von Käthe Wohlfahrt. Foto: Käthe Wohlfahrt

Den Weihnachtsmarkt in Roppongi gibt es inzwischen seit 19 Jahren. Mit dabei ist auch das international bekannte Unternehmen Käthe Wohlfahrt, das 1964 in Stuttgart gegründet wurde und vor Ort mit einem Stand für Weihnachtsdekoration und Baumschmuck vertreten ist – fast wie zu Hause.

Direkt neben dem Markt schließt sich die Roppongi Hills Christmas Illumination an. Die aufwendige Beleuchtung verwandelt das Viertel in ein Winterwunderland aus funkelnden Lichtern. Höhepunkt ist die Keyakizaka Street: Auf 400 Metern erstrahlt die Straße in glitzernden LED-Weihnachtslichtern – mit Blick auf die erleuchtete Skyline Tokios.