Stuttgarter Ferienspaß für Kinder: „Wasser marsch“ – Mobifant mit Pool und Wasserrutsche

Kommt der Mobifant derJugendhausgesellschaft, ist Spielspaß angesagt. Bei der „Wasser marsch“-Tour mit Pool gibt es auch eine Wasserrutsche und Raketenstarts. An diesem Donnerstag in Stuttgart-Rot.

Wenn der Mobifant mit seinen offenen Spielangeboten kommt, werden Straßen und Plätze in Stuttgart zu Kinderbühnen eigener Art. Aktuell ist der Mobifant auf „Wasser marsch“-Tour – und an diesem Donnerstag, 22. August, von 14 bis 17.30 Uhr auf dem Spielplatz Rotweganlage in Stuttgart-Rot zu Gast. Und jetzt schon ist klar: „Wasser marsch!“ ist ein voller Erfolg.

Dem Mobifant sei Dank: Wasserspiele auf dem Leipziger Platz Foto: Forstbauer

Fast 300 Kinder verwandelten am Mittwoch die Grünanlage Leipziger Platz im Stuttgarter Westen in einen Spielparcours mit Kleinkind-gerechtem Pool, Weitrutschwettbewerb an der Wasserrutsche oder vielen „Aaahs“ und „Oooohs“ bei den himmelwärts stürmenden Wasserraketen. Zu aufregend? Kleine Baumeisterinnen und Baumeister schafften es, die Rohre einer Wasserbaustelle bis hinunter zur Bismarckstraße zu legen – und zudem entstanden zahllose „unglaublich tolle Bilder“, wie Martin Kapler bemerkte, in der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft Fachbereichsleiter für die Offene Kinder- und Jugendarbeit für die Bereiche Nord und Neckar. Kapler erlebte „eine wunderbare Atmosphäre“ mit „super freudigen Kindern“. Sein Blick galt indes vor allem dem vielköpfigen Mobifant-Team vor Ort: „Großartig, mit welcher Begeisterung hier alle am Werk sind“, sagte er.

Pool-Freuden bei bestem Wetter. Foto: Stjg

Wenn „Wasser marsch“ an diesem Donnerstag in Stuttgart-Rot zu Gast ist und am Freitag, 23. August, Pool & Co. zum Finale auf dem Spielplatz im Klingenbachpark in Stuttgart-Ost aufbaut, ist eine starke Marke zu schlagen. 28 Meter schaffte am Mittwoch die Siegerin im Wasserrutschen-Wettbewerb. Doch nicht nur deshalb sollten Klein und Groß eines nicht vergessen: „Jeder Besucher und jede Besucherin sollte unbedingt Badesachen mitbringen“, rät das Mobifanten-Team.