Das White Noise hat kürzlich sein Aus bekannt gegeben. Die Stuttgarter Community reagiert gespalten. Was bedeutet das für die Szene und die geplanten Veranstaltungen?
Die Schließung des Stuttgarter Szenetreffs White Noise hat in den vergangenen Wochen hohe Wellen geschlagen. Denn mit der Verkündung veröffentlichten die Betreiber auch ein Statement, das ihre Gründe für die Schließung von Bar und Club in der Eberhardstraße darlegt. Demnach hatte das White Noise seit dem Frühjahr 2025 mit Falschaussagen und Boykottversuchen im Netz zu kämpfen, die zu Veranstaltungsabsagen und dem Wegbleiben von Gästen geführt haben sollen.