Stuttgarter Ballett: Heidenspaß über Abgründen

Bloße Schönheit bietet dieser Noverre-Jahrgang kaum. Den jungen Choreografinnen und Choreografen geht es mit ihren am Samstag im Schauspielhaus uraufgeführten Tanzstücken um mehr. Sie haben etwas zu erzählen und wagen sich dabei an Grundsätzliches, wenn nicht gar an Existenzielles: ob es nun darum geht, die inneren Stimmen zu zähmen, ob zwei Seelenverwandte durch Krankheit auseinandergetrieben werden und wieder zusammenfinden, ob die Tiefsee als Bild für seelische Abgründe herhält oder ob es um ererbte Last, die Flüchtigkeit der Erinnerung oder Momente der Selbstvergewisserung auf der Bühne des Lebens geht. So vielfältig die Themen, so vielgestaltig die ästhetischen Zugriffe.

Aus der Stuttgarter Kompanie zeigen die Eleven Edoardo Maria Russo, Carter Smalling und Annabell McCarthy sowie der Corps-Tänzer Peter Hull Erstlingswerke, während die vier Gäste aus Spanien, Lettland, Australien und den USA schon einige Erfahrung als Schrittmacher mitbringen.

„I’m Gonna Get Me Mine“ von Savea Kagan Foto: Roman Novitzky / Stuttgarter Ballett

Den Auftakt macht Edoardo Maria Russo mit „Danzón“ (Musik: Arturo Márquez) für acht Tänzer. Der in Mailand und beim Royal Ballet in London ausgebildete Turiner punktet mit Dynamik, schnellen Tempi und Interpreten, die den Tanz als pure Lebensfreude feiern. Beim chorografischen Vokabular hält Russo am klassischen Kanon fest. So ist „Danzón“ der einzige Beitrag, der die Gegebenheiten nicht hinterfragt, sondern lediglich eine Schippe jugendlichen Übermut drauflegt.

„Help Me See“ nennt Peter Hull sein Erstlingswerk zu betörenden Streicher-, Klavier- und Synthesizer-Klängen, mit dem er eine Art Handlungsballett im Kleinen vorstellt. In etwas altmodisch anmutendem Rahmen entfaltet sich ein ausdrucksstarker Tanz auf Höhe der Zeit. Der Argentinier Joaquin Gaubeca kämpft mit impulsiven, abrupt versiegenden Gesten erst mit sich selbst, bis die inneren Stimmen zu leibhaftigen Gegnern werden. Einzig Farrah Hirsch als weibliche Sehnsuchtsfigur vermag den Verzweifelten aufzurichten. Ihr bald fließender Pas de deux mündet in eine Paartanzhaltung, in der sich Innigkeit fast still ausdrücken darf. Das ist choreografisch eigenwillig, aber die Frage bleibt, ob es des Settings bedurft hätte, um diesen Blick in die Seele zu ermöglichen.

Bewegungen wie wogendes Seegras

Dass es nicht mehr als zwei Figuren und Bewegung braucht, um eine Geschichte mit mehreren Kapiteln zu erzählen, beweist Carter Smalling mit „We’ll Never Walk Alone“. An der Seite der ebenso ausdrucksstarken wie unprätentiösen Irene Yang wandelt sich Carter Smalling als Tänzer seiner eigenen Choreografie vom kindlich vergnügten Jungen zu einem von einer Krankheit gebeutelten Schmerzensmann. Wie aus Slapstick Spastik wird, wie die Seelengefährtin zurückschreckt und auf Distanz geht, sich dann aber doch dem Leid des Vertrauten nicht verschließt – das alles ist künstlerisch ungeheuer reif und auf den Punkt gebracht.

Der erste Gastbeitrag kommt von der Lettin Milana Komarova, die in „Deepest Waters“ abtaucht. Dort lässt sie klassisch grundierte Bewegungen wie wogendes Seegras aussehen. Ihre sieben Stuttgarter Tänzer, darunter die geschmeidige Ava Arbuckle, die Rachmaninows Klavierkonzert förmlich inkarniert zu haben scheint, bewältigen die fordernde Choreografie mit Bravour.

„In Two Weeks From Now“ von Charlotte Fenn, mit Priscylla Gallo und Satchel Tanner Foto: Roman Novitzky / Stuttgarter Bal

Noch in der Pause lässt der Katalane Marc Jubete Bascompte, der für eine Choreografie 2016 mit dem Erik-Bruhn-Preis bedacht wurde und sich schon beim Hamburger Ballett einen Namen gemacht hat, seine theatralische Tanzperformance „Atlas“ beginnen. Ein Harlekin und eine Art Colombina verdichten die menschliche Existenz in einem Kreis aus Steinen, um die ein Seilträger stoisch und unablässig seine Runden zieht. Das ist so minimalistisch wie virtuos, da die beiden tanzenden Darsteller ihr Hineingeworfensein ins Leben in marionettenhaft anmutenden Sequenzen so detailliert darstellen, dass man diesen Puppen ihre Empfindungen und Ängste nicht absprechen kann.

Die Elevin Annabell McCarthy war jüngst Protagonistin in Carlos Strassers technikaffinem Gastspiel in der Kirche St. Fidelis im Stuttgarter Westen. Nun stellt sie mit „Forget to Remember“ einen eigenwilligen Pas de deux vor, bei dem sich vor allem die Hände der beiden Darsteller berühren, wo ansonsten Abstand gewahrt wird.

Umgetrieben von unerfüllten Sehnsüchten

Die am Badischen Staatstheater beschäftigte Beleuchterin und Choreografin Charlotte Fenn, die in Australien geboren wurde, gibt mit „In Two Weeks from Now“ ein Rätsel auf. Ist die Verdopplung eines Paares nun als Ehepaar mit zwei Kindern, also als Familie zu lesen? Oder treibt die Frau die im späteren Leben unerfüllten Sehnsüchte um, denen sie sich als in Bücher vertieftes Mädchen hingab? Wie dem auch sei: Das in zwei Zonen gestaffelte Bühnenbild mit Vorhang und Sofa vorn und Bücherregal hinten spricht für die zweite Variante. Auch wenn Satchel Tanner uns Priscylla Gallo als erwachsenes Paar und Sonja Bräunl als sich fast um den Verstand tanzendes Mädchen beeindrucken, ist es doch befremdlich, dass die Choreografin Emuanuele Babici als Staffage benutzt und am Schluss nur für Hebungen einsetzt.

Originell und als Parodie aufs Showgeschäft klingt der Abend mit „I’m Gonna Get Me Mine“ von der im den Niederlande beheimateten US-Amerikanerin Savea Kagan nach einer emotionalen Achterbahnfahrt höchst vergnüglich, aber alles andere als seicht aus. Auch hier darf das Tanzquartett die menschlichen Abgründe ausloten, bevor es so einen Heidenspaß hat.

Info

Video on Demand

Der diesjährige Noverre-Abend Junge Choreografen ist auf YouTube und auf der Webseite des Stuttgarter Balletts bis zum 21. Juni 2026 kostenfrei zu sehen.