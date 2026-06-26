Christian Fischer tritt aus dem Schatten von Stefan Hartung und übernimmt Bosch in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche. Der Stratege steht vor seiner größten Bewährungsprobe.
Nun steht Christian Fischer erstmals im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die überraschende Nachricht, dass der Bosch-Vizechef in wenigen Tagen an die Spitze des Stuttgarter Konzerns rückt, macht den bisherigen Strategen zur wichtigsten Person im Unternehmen. Während sein Vorgänger Stefan Hartung mit seiner offenen Art und seinem Temperament jeden Raum ausfüllte, den er betrat, wirkt der groß gewachsene Fischer eher wie ein Leuchtturm: ruhig, besonnen und kontrolliert.