Christian Fischer tritt aus dem Schatten von Stefan Hartung und übernimmt Bosch in einer Zeit tiefgreifender Umbrüche. Der Stratege steht vor seiner größten Bewährungsprobe.

Nun steht Christian Fischer erstmals im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die überraschende Nachricht, dass der Bosch-Vizechef in wenigen Tagen an die Spitze des Stuttgarter Konzerns rückt, macht den bisherigen Strategen zur wichtigsten Person im Unternehmen. Während sein Vorgänger Stefan Hartung mit seiner offenen Art und seinem Temperament jeden Raum ausfüllte, den er betrat, wirkt der groß gewachsene Fischer eher wie ein Leuchtturm: ruhig, besonnen und kontrolliert.

Die Rollen des gebürtigen Dortmunders Hartung und des gebürtigen Hanseaten Fischer ergänzten sich in den vergangenen viereinhalb Jahren gut. Seit dem 1. Januar 2022 bildeten sie die Spitze des Konzerns mit mehr als 400.000 Beschäftigten. Hartung verkörperte Bosch nach außen und übernahm die öffentliche Kommunikation. Fischer arbeitete vor allem im Hintergrund. In der Geschäftsführung verantwortete er die strategischen Wachstumsinitiativen sowie das Management der Beteiligungen der Bosch-Gruppe.

Bosch-Spitze: Hartung und Fischer galten als eingespieltes Tandem

Wie weitreichend seine strategischen Entscheidungen sind, zeigte sich vor zwei Jahren mit der größten Übernahme der Unternehmensgeschichte. Bosch kaufte für 7,4 Milliarden Euro die Klimatechnik-Sparte des US-Konzerns Johnson Controls. Der Zukauf verfolgt gleich mehrere strategische Ziele: Bosch macht sich unabhängiger vom kriselnden Automobilgeschäft, stärkt seine Position auf dem wachsenden Markt für Heiz- und Klimatechnik und baut zugleich seine Präsenz in Nordamerika deutlich aus.

Gerade weil Hartung und Fischer so unterschiedlich auftreten, galten sie als eingespieltes Tandem. Die Aufgaben schienen klar verteilt. Der extrovertierte Hartung war das Gesicht des Unternehmens und vertrat auch öffentlich Boschs kritische Haltung gegenüber einer aus Sicht des Konzerns zu einseitigen Ausrichtung der Politik auf die Elektromobilität. Fischer konzentrierte sich dagegen auf Strategie und langfristige Unternehmensentwicklung.

Konzernchef Stefan Hartung, hier bei einer Podiumsdiskussion unserer Zeitung im April in Stuttgart, fing vor mehr als 20 Jahren bei Bosch an. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Hartung lobte Fischers Arbeit mehrfach öffentlich. Als Fischer 2024 die Verantwortung für die Gebäudetechnik an den neuen Bosch-Geschäftsführer Frank Meyer abgab, betonte Hartung ausdrücklich, dies sei kein Misstrauensvotum. Fischer habe „wichtige Weichen für die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmensbereichs“ gestellt; die Ziele für 2025 seien sogar vorzeitig erreicht worden. Zugleich übernahm Fischer mit dem Programm „Growth Acceleration 2030“ die Verantwortung für die strategischen Wachstumsinitiativen des Konzerns.

Der berufliche Werdegang des neuen Bosch-Chefs

Fischer hat große Teile seiner beruflichen Laufbahn außerhalb von Bosch verbracht. Nach seinem Berufseinstieg als Trainee beim Stuttgarter Technologiekonzern wechselte er zur Unternehmensberatung Roland Berger. Dort machte er in kurzer Zeit Karriere und wurde nach nur vier Jahren Partner.

Früh spezialisierte sich Fischer auf Restrukturierung und Unternehmensfinanzierung. Diese Erfahrung führte ihn wenig später in den Vorstand des angeschlagenen Baukonzerns Walter Bau AG, wo er für Finanzen und die Sanierung des Unternehmens verantwortlich war.

Fischer kehrte erst zu Roland Berger zurück, dann zu Bosch

Eine seiner prägendsten Stationen war anschließend das Amsterdamer Technologieunternehmen Smartrac. Dort war Fischer nicht als Sanierer gefragt, sondern als Wachstumsmanager. Während seiner Amtszeit expandierte das Unternehmen stark, auch durch mehrere internationale Übernahmen.

Nach vier Jahren kehrte Fischer zu Roland Berger zurück, diesmal als Leiter des Stuttgarter Büros. Sein Wechsel zu Bosch bedeutete erneut eine Rückkehr zu einem früheren Arbeitgeber. Dort hatte er mehr als zwei Jahrzehnte zuvor seine berufliche Laufbahn begonnen. Nach 27 Jahren außerhalb des Konzerns wurde er zu einem der wenigen externen Manager, die direkt in die oberste operative Führung des Unternehmens einstiegen.

Designierter Bosch-Chef: der Architekt der langfristigen Unternehmensstrategie

Zunächst übernahm Fischer die Verantwortung für die Unternehmensbereiche Gebäudetechnik und Konsumgüter. Als er Anfang 2022 stellvertretender Vorsitzender der Geschäftsführung wurde, rückte er zugleich in die Industrietreuhand auf, das strategisch wichtigste Gremium des Bosch-Konzerns. Spätestens seit 2024 gilt er als Architekt der langfristigen Unternehmensstrategie. Mit der Leitung des Programms „Growth Acceleration 2030“ übernahm er die Verantwortung für die Wachstumsinitiativen des Unternehmens.

Bosch steckt inmitten einer schwierigen Situation

Der Chefwechsel erfolgt in einer Phase tiefgreifender Veränderungen. Der Wandel der Automobilindustrie trifft Bosch als langjährigen Zulieferer für Verbrennungsmotoren besonders stark. Zwar hat das Unternehmen frühzeitig in neue Technologien investiert, doch viele dieser Geschäfte entwickeln sich bislang langsamer als erwartet. Gleichzeitig steht Bosch unter erheblichem Kostendruck. Allein im Mobilitätsgeschäft sollen weltweit mehr als 20.000 Stellen wegfallen.

Die Einschnitte haben den Konflikt mit den Arbeitnehmervertretern verschärft. Betriebsräte werfen der Unternehmensführung vor, mit harten Sparmaßnahmen einen Kulturwandel einzuleiten, der nicht zu den sozialen Werten des Firmengründers Robert Bosch passe. Hartung wies diese Kritik stets zurück. Gerade im Sinne des Gründers müsse Bosch wettbewerbsfähig bleiben und sich konsequent weiterentwickeln, argumentierte er.

Offiziell gibt es keine Hinweise darauf, dass Hartung zum Rückzug gedrängt wurde. Im Gegenteil: Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat würdigten seine Arbeit ausdrücklich. „Die Gesellschafter und der Aufsichtsrat bedauern die Entscheidung von Stefan Hartung und danken ihm für seine großen Verdienste bei der umsichtigen Führung des Unternehmens in einer außergewöhnlich anspruchsvollen Phase“, erklärte Stefan Asenkerschbaumer, geschäftsführender Gesellschafter der Industrietreuhand und Vorsitzender des Aufsichtsrats. Zugleich bescheinigte er Hartung, die Weiterentwicklung des Unternehmens „dem Auftrag unseres Gründers entsprechend“ konsequent vorangetrieben zu haben.

Hartung scheidet auch aus der Industrietreuhand aus

Mit Hartungs Ausscheiden endet eine ungewöhnlich kurze Amtszeit an der Spitze von Bosch. Als erst achtem Vorsitzenden der Geschäftsführung in der rund 140-jährigen Unternehmensgeschichte blieb er lediglich viereinhalb Jahre im Amt. Er verlässt nicht nur die Geschäftsführung, sondern gibt auch seinen Sitz in der Industrietreuhand auf. Nachfolgerin wird die Wirtschaftsprofessorin Beatrice Weder di Mauro, die bereits seit 2013 dem Bosch-Aufsichtsrat angehört.

Fischer würdigt in seinen ersten öffentlichen Äußerungen die Arbeit seines Vorgängers. In den vergangenen Jahren habe man „wichtige Grundlagen gelegt und die Transformation gestartet – unter schwierigen Bedingungen“, erklärt er.

Was Fischer künftig vorhat

Ein besonderes Anliegen ist Fischer die Förderung des Führungsnachwuchses. Seit rund zehn Jahren hält er Vorlesungen zum Strategischen Management an der Handelshochschule Leipzig (HHL), wo er seine Praxiserfahrungen an Studierende weitergibt und zugleich für Bosch als Arbeitgeber wirbt. Privat gilt Fischer als kunst- und kulturinteressiert. Er engagiert sich zudem für das Stuttgarter Kammerorchester, mit dem Bosch seit Jahrzehnten verbunden ist.

Für die kommenden Jahre setzt Fischer klare Prioritäten. Die Transformation des Konzerns soll konsequent fortgesetzt, Entscheidungen schneller getroffen und Innovationen zügiger in marktfähige Produkte umgesetzt werden. „Ich bin überzeugt, dass uns das auch künftig gelingen wird“, sagt er. Zeit zur Umsetzung hat er jedenfalls: Sein Mandat läuft nach Informationen unserer Zeitung bis in die 30-er Jahre.