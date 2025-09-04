Stuttgarter Autobauer: Porsche muss Dax verlassen – Rückkehr bleibt Ziel

Der Stuttgarter Autobauer Porsche AG muss den deutschen Aktienindex (Dax) knapp drei Jahre nach dem Börsengang wieder verlassen. Porsche-Chef Blume will „baldmöglichst“ zurückkehren.
Der Stuttgarter Autobauer Porsche AG muss den deutschen Aktienindex (Dax) nach knapp drei Jahren wieder verlassen. Wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte, fliegt auch der Laborausrüster Sartorius aus dem Index der 40 Unternehmen mit dem höchsten Börsenwert. Aufgenommen werden der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals Immoscout, Scout 24. Die Änderungen werden zum 22. September wirksam.