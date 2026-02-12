Stuttgarter Autobauer Mercedes: So krass ist der Mitarbeiter-Bonus über die Jahre eingebrochen

Die Mitarbeiter von Mercedes-Benz sind in den vergangenen Jahren finanziell üppig an den Erfolgen des Autobauers beteiligt worden. Nun ist die Summe deutlich kleiner geworden.
Es ist mittlerweile gute Tradition: Der Stuttgarter Autobauer Mercedes-Benz beteiligt seine Belegschaft am Unternehmenserfolg in Form von Boni. Seit 1997 zahlt Mercedes-Benz seinen Beschäftigten eine jährliche Gewinnbeteiligung. Die Mitarbeiter erhalten 2026 erneut eine vierstellige Summe für das Geschäftsjahr 2025. Der Bonus wird an 85 000 Mitarbeiter ausgezahlt. Da kommt ein ordentlicher Betrag zusammen, den der Autohersteller an Sonderzahlungen an dafür berechtigte Mitarbeiter verteilt.