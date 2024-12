Stuttgarter Ausflugslokale: Katzenbacher Hof startet mit Eisstockschießen in den Winter

9 Seit diesem Jahr öffnen Frank und Carina Löhle den Katzenbacher Hof auch im Winter. Ihre Attraktion: eine Bahn zum Eisstockschießen. Foto: Katzenbacher Hof

Am Katzenbacher Hof läuft diesen Winter ein Experiment. Wenn es bei den Gästen ankommt, bleibt der Biergarten im Spitalwald bei Stuttgart-Vaihingen künftig in der kalten Jahreszeit geöffnet. Andere Ausflugslokale trotzen auch dem widrigen Wetter.











Link kopiert



Ihr kleiner Sohn hat Carina und Frank Löhle auf eine Idee gebracht. Was für eine schöne weihnachtliche Stimmung im Wald herrscht, ist den Betreibern vom Katzenbacher Hof erst als Eltern so richtig aufgefallen. Bisher verfiel ihr Ausflugslokal im Spitalwald bei Stuttgart-Vaihingen nach dem 1. November in den Winterschlaf. „Es wäre doch schön, wenn ihr öffnet“, sagten auch Freunde und Gäste immer wieder. Diesen Dezember haben sie deshalb einen Versuch gestartet – mit Schlittenbahn für die Kinder und Eisstockschießen für die Eltern, damit es ihnen nicht kalt wird. Glühwein gibt es jetzt jedes Wochenende in dem Biergarten, Waffeln und Gulasch und wieder einen Weihnachtsbaumverkauf. Andere Ausflugslokale wie die Waldschenke 7 Linden bei Uhlbach, das Bärenschlössle oder Flora und Fauna im Unteren Schlossgarten trotzen dem widrigen Wetter schließlich seit Jahren.