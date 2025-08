1 Die italienische Carabinieri hat am Sonntag einen Mann in Rom festgenommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/NurPhoto

Ein mutmaßlicher Kunstfälscher verkaufte gefälschte Picasso-Drucke auch über ein Stuttgarter Auktionshaus. Die Carabinieri nahm ihn in Rom fest.











Die italienische Carabinieri-Einheit zum Schutz des Kulturgutes hat am Sonntag einen Mann in Rom festgenommen. Er soll über Jahre hinweg professionell hergestellte Fälschungen von Druckgrafiken aus der Reihe „Suite Vollard“ von Pablo Picasso in den internationalen Kunsthandel eingeschleust haben.