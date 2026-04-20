Stuttgarter Architekten alarmiert: “Weder zeitgemäß noch verantwortungsvoll“ – Architekten über Wittwer-Abriss

Die Initiative #SOS Brutalism will das Wittwer-Gebäude unter Denkmalschutz stellen. Abreißen oder Erhalten? Was sagen Stuttgarter Architekten und der Baubürgermeister dazu?
Kaum ein Stuttgarter, der noch nie einen Roman oder ein Reisebuch „beim Wittwer“ gekauft hat. Das Geschäftshaus am Kleinen Schlossplatz, im Volksmund das Wittwer-Haus genannt, wurde 1970 von Kammerer + Belz und Partner zusammen mit Max Bächer errichtet. Die Dinkelacker AG, Eigentümerin des Baus im Herzen Stuttgarts, hat jüngst verkündet, dass er das Gebäude abreißen lassen will.