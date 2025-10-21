Der Bund plant, noch dieses Jahr die Finanzierung des Pfaffensteigtunnels zu besiegeln. Initiativen sind dagegen und fordern stattdessen die bestehende Gäubahn zweigleisig auszubauen.
Der Bund möchte noch in diesem Jahr einen Finanzierungsvertrag mit der Deutschen Bahn über den Bau des Pfaffensteigtunnels zwischen Böblingen und dem Flughafen Stuttgart schließen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Grünen-Bundestagsabgeordneten Matthias Gastel hervor. Der bahnpolitische Sprecher seiner Fraktion hat zudem noch Zahlen zur Auslastung des geplanten Tunnels und zur Förderfähigkeit des weiteren Ausbaus der Gäubahnstrecke zwischen Stuttgart und der Schweizer Grenze abgefragt.