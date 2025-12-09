Stuttgart21 auf den Fildern: Bahn peilt Baustart für langen Tunnel am Flughafen an

Stuttgart21 ist mal wieder in schweren Turbulenzen. Dessen ungeachtet hält die Bahn am Bau des elf Kilometer langen Pfaffensteigtunnels fest. Anfang 2026 soll es losgehen.
Die Deutsche Bahn hat mit Stuttgart21 alle Hände voll zu tun. Die Fertigstellung liegt in einer nicht näher bekannten Zukunft, die Projektpartner Land, Stadt und Region sind „not amused“ und haben am Montag Gelegenheit, ihrer Verstimmung Ausdruck zu verleihen. Bahnchefin Evelyn Palla schwebt zum Lenkungskreis am Flughafen ein. Hinter verschlossenen Türen dürfte Klartext gesprochen werden.