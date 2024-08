1 Die Polizei sucht Zeugen. (Symbolbild) Foto: imago/Wolfgang Maria Weber

Eine 17-Jährige wird in der Nacht auf Samstag an der Bushaltestelle Rilke-Realschule von zwei unbekannten Männern sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Eine 17-Jährige ist in der Nacht auf Samstag gegen 0.45 Uhr an der Bushaltestelle Rilke-Realschule in Stuttgart-Zuffenhausen von zwei unbekannten Männern belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, saß die Jugendliche auf einer Wartebank, als die beiden Männer sie ansprachen und sich rechts und links neben sie setzten.