Stuttgart-West: Durch Handy abgelenkt – 14-Jährige von Stadtbahn erfasst

1 Der Stadtbahnfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Foto: imago/Arnulf Hettrich

Eine 14-Jährige überquert die Gleise an der Stadtbahn-Haltestelle Vogelsang. Dabei übersieht sie die anfahrende Bahn. Die Jugendliche wird am Kopf verletzt.











Link kopiert



Eine 14 Jahre alte Fußgängerin ist am Mittwochmorgen in der Bebelstraße in Stuttgart-West von einer Stadtbahn erfasst und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 14-Jährige gegen 8 Uhr an der Haltestelle Vogelsang die Gleise der Stadtbahn überqueren und übersah hierbei offenbar die Stadtbahn der Linie U 9, die in Richtung Heslach unterwegs war. Die Jugendliche sei wohl durch ihr Handy abgelenkt gewesen.