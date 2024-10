1 Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand am Abend löschen. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein hoher Schaden ist bei einem Brand in Stuttgart-Weilimdorf am Mittwochabend entstanden. Verletzt wurde niemand. Was bislang bekannt ist.











Link kopiert



Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochabend in einem Wohnhaus an der Rastatter Straße in Stuttgart-Weilimdorf ein Brand ausgebrochen.