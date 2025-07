1 Das Hereinfallen auf einen Betrüger kam einer Stuttgarter Rentnerin teuer zu stehen. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

Eine 61-Jährige ist auf einen Betrüger reingefallen und hat ihm 20.000 Euro überwiesen – weil er vortäuschte, sie zu lieben.











In Stuttgart-Weilimdorf ist eine 61-jährige Rentnerin auf einen Betrüger reingefallen. Über einen Zeitraum von anderthalb Jahren soll ein unbekannter Mann so getan haben, als sei er in die Frau verliebt und ihr gegenüber angegeben haben, in Geldnot zu sein. So betrug er sie laut Polizei seit Januar 2024 um insgesamt rund 20.000 Euro.