Stuttgart verweist auf Berlin: Abgeschobener Student wartet weiter auf Visum – Angst vor Exmatrikulation

Ramzi Awat Nabi läuft die Zeit davon, will er sein Praktikum rechtzeitig antreten. Obwohl der Student alle nötigen Papiere vorgelegt hat, will das Auswärtige Amt offenbar weitere.
Der Plan, an Weihnachten zurück in Stuttgart zu sein, ist geplatzt. Ramzi Awat Nabi sitzt noch immer in Erbil fest. Trotz der Zusage, es ginge jetzt alles zügig, wartet der Anfang August von Stuttgart in die Kurdenregion im Irak abgeschobene 24-jährige Student weiter auf sein Studentenvisum. Die Ausländerbehörde Stuttgart hatte nach Intervention von Nabis Anwalt Roland Kugler und Überprüfung des Falls dem zuständigen Generalkonsulat in Erbil bereits eine Vorabzustimmung zukommen lassen, mit der das Generalkonsulat ohne Nachfrage in Stuttgart das Visum erteilen könnte.