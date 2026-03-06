Stuttgart: Versuchter Raub am Cannstatter Bahnhof – Zeugen gesucht

1 Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Am Bahnhof Bad Cannstatt versucht eine Männergruppe, einen 25-Jährigen zu berauben. Die Polizei bittet um Hinweise – und sucht dringend Zeugen.











Link kopiert



Mehrere Unbekannte sollen am Donnerstag am Bahnhof Bad Cannstatt versucht haben, einem 25-jährigen Mann das Handy zu stehlen. Die drei männlichen Tatverdächtigen sollen den jungen Mann nach Angaben der Polizei gegen 22 Uhr in dem Gang zu den Gleisen angesprochen und versucht haben, ihm das Handy aus der Hand zu nehmen. Er konnte es jedoch in einer mitgeführten Umhängetasche verstauen.