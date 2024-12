Stuttgart: Vermeer als immersive Kunst-Show: Wo gemalte Mädchen sprechen

1 Im Original sind Vermeers Gemälde klein, in der Show werden sie so vergrößert, dass man jedes Detail sehen kann. Foto: Alegria

Sein „Mädchen mit dem Perlenohrring“ ist weltberühmt. Jetzt kann man in einer immersiven Show in der Stuttgarter Schleyerhalle in das Werk von Vermeer eintauchen. Kann die Inszenierung mit den Originalen konkurrieren?











Als im vergangenen Jahr eine der größten Vermeer-Ausstellungen, die es je gab, in Amsterdam stattfand, waren die Tickets rasch ausverkauft. Es existieren gerade mal 36 Bilder des Niederländers, deshalb muss man weit reisen, um überhaupt ein Original sehen zu können. Und nun hängen sie alle beisammen: das Bild der jungen Frau, die am Fenster gerade einen Brief liest. Das Gemälde der Magd, die Milch aus dem Krug gießt, und natürlich sein größtes Highlight, das „Mädchen mit dem Perlenohrring“. Trotz güldener Rahmen – Originale sind es freilich nicht.