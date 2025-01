Brand in Wohnung an Neujahr – Feuerwehr ist schnell zur Stelle

1 Die Feuerwehr war am Neujahrstag in Uhlbach im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marius Bulling

Eigentlich herrscht am Silvesterabend die größte Brandgefahr – aber auch am Tag darauf gibt es für die Feuerwehr in Stuttgart etwas zu tun.











An Neujahr hat es in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Uhlbach gebrannt. Der Notruf ging um kurz vor 17 Uhr ein, das Feuer war in einer Wohnung in der Luise-Benger-Straße ausgebrochen. Die Feuerwehr war schnell mit „zahlreichen Einsatzkräften“ vor Ort und bekämpfte die Flammen.