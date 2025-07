Er gilt in der European League of Football als großes Talent: Nun erhofft sich der Defensivspieler von Stuttgart Surge bei den Helvetic Mercenaries mehr Einsatzzeiten.

Es ist im Football nicht unüblich, dass es auch während der laufenden Saison zu Aktivitäten auf dem Transfermarkt kommt. Oft geschieht dies nach Verletzungen von Spielern, die dann ersetzt werden müssen. Manchmal aber gibt es für Wechsel auch andere Gründe.

Die Helvetic Mercenaries haben in der European League of Football (ELF) ihre bisherigen fünf Spiele allesamt hoch verloren, geben ihre Ambitionen deshalb aber nicht auf. Ganz im Gegenteil. Bei der Suche nach Verstärkungen wurden sie jetzt unter anderem in Stuttgart fündig: Aus der Defensive des Surge-Teams wechselt Sarrow Drammeh (21) in die Schweiz. Der gebürtige Stuttgarter (1,85 m, 90 kg), der bei den Scorpions groß wurde, dann zu den Schwäbisch Hall Unicorns ging und nach einem Jahr an der University of Memphis 2024 zum Surge-Team stieß, gilt als vielversprechendes Talent – kam in der Mannschaft von Jordan Neuman aber nur auf wenig Spielzeit.

Weil er sich noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung sieht, dafür aber mehr Einsatzzeiten benötigt, geht Sarrow Drammeh nun zu den Helvetic Mercenaries, die sich auf ihren Neuzugang freuen, „ Er ist ein vielversprechender, junger und schneller Defensivspieler“, heißt es auf der Homepage der Schweizer, „durch seine Zeit an der University of Memphis bringt er zudem ein hervorragendes Spielverständnis mit.“

Zu einem direkten Duell zwischen Sarrow Drammeh und seinem Ex-Team wird es in dieser Saison übrigens nicht kommen: die Helvetic Mercenaries spielen in einer anderen Division als Stuttgart Surge und haben keine Chance mehr, in die Play-offs einzuziehen.