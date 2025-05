Die neue Saison der European League of Football ist gestartet – und mit ihr ein ambitioniertes Team, das sich viel vorgenommen hat: Die Stuttgart Surge. Nach einer erfolgreichen Spielzeit 2024 geht das Franchise aus Baden-Württemberg mit einem erneuerten, verstärkten Kader ins Rennen um den Titel. In diesem Artikel stellen wir das vollständige Roster der Stuttgart Surge für die Saison 2025 vor – mit allen Spielern, Positionen und Hintergrundinfos zu Neuzugängen, Rückkehrern und Schlüsselspielern.

Die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten begleiten die Stuttgart Surge in der Saison 2025 noch intensiver als zuvor – mit spannenden Einblicken, Hintergrundberichten und exklusiven Interviews. Unser Ziel: die Fans durch die gesamte Saison zu begleiten – hoffentlich bis zum großen Heim-Finale in der MHP-Arena. Dafür gibt es ab sofort den wöchentlichen Podcast „Surge 10“, in dem kurz und knackig aktuelle Themen rund um das Team diskutiert werden. Zusätzlich liefert das Video-Format „Neues von Neuman“ in jeder Woche frische Einschätzungen von Head Coach Jordan Neuman – direkt aus dem Inneren des Teams.

Übersicht: Stuttgart Surge Roster 2025

Quarterback

Reilly Hennessey (#04) , 29: Der US-italienische Spielmacher gilt als einer der besten Quarterbacks Europas. Seit 2023 ist er das Gesicht der Offensive in Stuttgart.

, 29: Der US-italienische Spielmacher gilt als einer der besten Quarterbacks Europas. Seit 2023 ist er das Gesicht der Offensive in Stuttgart. Lars Heidrich (#16), 23: Der deutsche Nationalspieler bleibt Backup-Quarterback der Surge – 2024 erzielte er in neun Spielen sechs Touchdowns.

Runningbacks

León Helm (#43) , 29: Seit 2024 bei der Surge, häufig auch als Fullback eingesetzt.

, 29: Seit 2024 bei der Surge, häufig auch als Fullback eingesetzt. Kai Hunter (#02) , 26: Kam 2023 von der Frankfurt Galaxy und überzeugt durch Vielseitigkeit.

, 26: Kam 2023 von der Frankfurt Galaxy und überzeugt durch Vielseitigkeit. Micah McCullough (#35): Der Runningback bringt US-College-Erfahrung mit nach Stuttgart.

Der Runningback bringt US-College-Erfahrung mit nach Stuttgart. Tomiwa „Tommy“ Oyewo (#00) , 25: Der gebürtige Ire kommt von den Munich Ravens und bringt viel Dynamik ins Laufspiel.

, 25: Der gebürtige Ire kommt von den Munich Ravens und bringt viel Dynamik ins Laufspiel. Albert Wiesigstrauch (#22) , 23: Wechselt von Berlin Thunder zu Stuttgart Surge.

, 23: Wechselt von Berlin Thunder zu Stuttgart Surge. Bryan Yankson (#41), 29: Als Urgestein der Stuttgart Surge bleibt Yankson auch in dieser Saison im Team.

Wide Receiver

Jeff Cotton Jr. (#03) , 27: Der US-Profi spielte bereits in der NFL und zuletzt bei den BC Lions in Kanada. Nun startet er bei der Surge durch.

, 27: Der US-Profi spielte bereits in der NFL und zuletzt bei den BC Lions in Kanada. Nun startet er bei der Surge durch. Leonell Fritzen (#08) , 24: Der frühere Unicorns-Spieler bleibt bei der Surge – mit CEFL- und GFL-Titeln im Gepäck.

, 24: Der frühere Unicorns-Spieler bleibt bei der Surge – mit CEFL- und GFL-Titeln im Gepäck. Louis Geyer (#07) , 24: Der Leistungsträger in der Offense kehrte 2023 zurück nach Stuttgart und bleibt der Surge auch in dieser Saison erhalten.

, 24: Der Leistungsträger in der Offense kehrte 2023 zurück nach Stuttgart und bleibt der Surge auch in dieser Saison erhalten. Florian Lengauer (#10) , 28: Geht in seine dritte Saison für Stuttgart.

, 28: Geht in seine dritte Saison für Stuttgart. Aurieus Minton (#18) , 31: Kehrt nach einer Saison bei den Schwäbisch Hall Unicorns als Wide Receiver und Tight End zurück nach Stuttgart.

, 31: Kehrt nach einer Saison bei den Schwäbisch Hall Unicorns als Wide Receiver und Tight End zurück nach Stuttgart. Daniel Pedro (#17) , 20: Der junge Brite bringt Talent und Tempo – kam von den Potsdam Royals.

, 20: Der junge Brite bringt Talent und Tempo – kam von den Potsdam Royals. Jan Pietsch (#81) , 29: Seit 2024 im Team, erfahrener Receiver.

, 29: Seit 2024 im Team, erfahrener Receiver. Emil Rabin (#11) , 23: Seit 2023 im Team – nach starker Vorsaison will der Ex-Nürnberger und US-erfahrene Receiver voll durchstarten.

, 23: Seit 2023 im Team – nach starker Vorsaison will der Ex-Nürnberger und US-erfahrene Receiver voll durchstarten. Timon Stüwe (#14), 23: Der Neuzugang von den Leipzig Kings bringt Tiefe und Spielintelligenz ins Surge-Receiving-Corps.

Tight Ends

Philip Eichhorn (#80) , 30: Seit 2023 Teil des Teams.

, 30: Seit 2023 Teil des Teams. Roberto Miranda (#85) , 25: Spielte zuletzt bei den Arizona Wildcats und bringt US-College-Erfahrung mit.

, 25: Spielte zuletzt bei den Arizona Wildcats und bringt US-College-Erfahrung mit. Giacomo de Pauli (#40), 26: Nach Stationen bei Berlin Thunder und Rhein Fire kehrt der erfahrene Tight End in seine Heimatregion zurück.

Offensive Linemen

Benhur Ayra (#78) , 30: Der Deutsch-Türke hat seinen Vertrag verlängert und geht nun in seine vierte Saison für Stuttgart.

, 30: Der Deutsch-Türke hat seinen Vertrag verlängert und geht nun in seine vierte Saison für Stuttgart. Sascha Beck (#66) , 30: Beck spielte bereits in den letzten beiden Spielzeiten für Stuttgart.

, 30: Beck spielte bereits in den letzten beiden Spielzeiten für Stuttgart. Marvin Biegert (#50) , 28: Ebenfalls neu aus München kommt Biegert.

, 28: Ebenfalls neu aus München kommt Biegert. Tobias Braun (#72) , 25: Der 2,03 Meter große Ex-Division-I-Spieler bringt US-College-Erfahrung und Power in die Surge-Line.

, 25: Der 2,03 Meter große Ex-Division-I-Spieler bringt US-College-Erfahrung und Power in die Surge-Line. Markos Dubravkic (#67) , 24: Der gebürtige Ulmer ist seit 2023 Teil der Surge und zählt zu den jüngeren Kräften in der Offensive Line.

, 24: Der gebürtige Ulmer ist seit 2023 Teil der Surge und zählt zu den jüngeren Kräften in der Offensive Line. Emmanuel Häfele (#69) , 26: Der vielseitige Häfele kann sowohl als Tight End als auch in der Offensive Line eingesetzt werden. Seit 2023 steht er bei der Surge unter Vertrag.

, 26: Der vielseitige Häfele kann sowohl als Tight End als auch in der Offensive Line eingesetzt werden. Seit 2023 steht er bei der Surge unter Vertrag. Robert Hager (#74) , 34: Seit 2023 im Team, gehört Hager zu den erfahrensten Spielern im Kader.

, 34: Seit 2023 im Team, gehört Hager zu den erfahrensten Spielern im Kader. Luca Jokiel (#61) , 25: Bereits mehrfach wurde er für das NFL International Pathway Program nominiert. Seit 2023 ist er bei der Surge.

, 25: Bereits mehrfach wurde er für das NFL International Pathway Program nominiert. Seit 2023 ist er bei der Surge. Lukas Maier (#76) , 29: Maier ist seit 2023 Teil der Surge und gilt als konstanter Leistungsträger in der Line.

, 29: Maier ist seit 2023 Teil der Surge und gilt als konstanter Leistungsträger in der Line. Moritz Schreiber (#75) , 29: Nach 18 Jahren bei den Schwäbisch Hall Unicorns wechselt der erfahrene Schreiber zu einem anderen Team.

, 29: Nach 18 Jahren bei den Schwäbisch Hall Unicorns wechselt der erfahrene Schreiber zu einem anderen Team. Jan Steiger , 30: Seit 2021 bei der Surge – mit kurzer Unterbrechung für einen Einsatz in Finnland – ist er ein erfahrener Anker der O-Line.

, 30: Seit 2021 bei der Surge – mit kurzer Unterbrechung für einen Einsatz in Finnland – ist er ein erfahrener Anker der O-Line. Alessandro Vergani (#55) , 35: Der italienische Nationalspieler bringt internationale Erfahrung mit und ist seit 2023 ein wichtiger Baustein in der Surge-Line.

, 35: Der italienische Nationalspieler bringt internationale Erfahrung mit und ist seit 2023 ein wichtiger Baustein in der Surge-Line. Marlon Werthmann (#56), 23: Werthmann war 2023 bei der Surge aktiv, wechselte 2024 zu den Munich Ravens und kehrt nun zurück.

Linebacker

Luis Bach (#32) , 30: Seit 2023 bei der Surge, zählt Bach zu den Führungsspielern der Defensive.

, 30: Seit 2023 bei der Surge, zählt Bach zu den Führungsspielern der Defensive. Omar Dittrich (#51) , 25: Der Linebacker kam 2024 zur Surge.

, 25: Der Linebacker kam 2024 zur Surge. Felix Födinger (#49) , 23: Der erfahrene Spieler verlängert seinen Vertrag und bleibt der Surge treu.

, 23: Der erfahrene Spieler verlängert seinen Vertrag und bleibt der Surge treu. Enis Kaser (#39), 29: Der ehemalige Spieler der Munich Ravens verstärkt in diesem Jahr die Stuttgart Surge.

29: Der ehemalige Spieler der Munich Ravens verstärkt in diesem Jahr die Stuttgart Surge. Nikolas Knoblauch (#47) , 29: Knoblauch ist seit 2022 Teil des Teams und spielt zudem international für die Milano Rhinos.

, 29: Knoblauch ist seit 2022 Teil des Teams und spielt zudem international für die Milano Rhinos. Luis Leatherman (#25) , 22: Der junge Linebacker stieß im Laufe der Saison 2024 zur Surge.

, 22: Der junge Linebacker stieß im Laufe der Saison 2024 zur Surge. Lukas Levin (#45) , 24: Der Linebacker kommt nach Jahren bei den Munich Cowboys & Munich Ravens nun nach Stuttgart.

, 24: Der Linebacker kommt nach Jahren bei den Munich Cowboys & Munich Ravens nun nach Stuttgart. Maleka Japhet Mbala (#44) , 26: Seit 2021 bei der Surge, ist Mbala ein verlässlicher Bestandteil der Defensive.

, 26: Seit 2021 bei der Surge, ist Mbala ein verlässlicher Bestandteil der Defensive. Lenno Reinhardt (#30): Der ehemalige Unicorns-Spieler unterstützt in dieser Saison die Stuttgart Surge.

Der ehemalige Unicorns-Spieler unterstützt in dieser Saison die Stuttgart Surge. Luca Siebert (#26), 24: Geht in seine dritte Saison in Stuttgart.

Defensive Backs

Sarrow Drammeh (#20) , 21: Der junge Defensive Back kam 2024 zur Surge und hat seinen Vertrag verlängert.

, 21: Der junge Defensive Back kam 2024 zur Surge und hat seinen Vertrag verlängert. Lasse Engel (#09) , 27: Der gebürtige Stuttgarter und Deutsch-Däne spielt seit 2023 für die Surge und bleibt auch 2025 an Bord.

, 27: Der gebürtige Stuttgarter und Deutsch-Däne spielt seit 2023 für die Surge und bleibt auch 2025 an Bord. Mitchel Fettig (#24) , 28: Fettig geht in seine dritte Saison bei der Surge. Der erfahrene US-Amerikaner ist ein Schlüsselspieler im Passspiel der Defensive.

, 28: Fettig geht in seine dritte Saison bei der Surge. Der erfahrene US-Amerikaner ist ein Schlüsselspieler im Passspiel der Defensive. Julian Jakob (#21), 25: Kämpferisch und konsequent - Jakob geht 2025 in seine vierte Saison für die Surge.

25: Kämpferisch und konsequent - Jakob geht 2025 in seine vierte Saison für die Surge. Konstantin Katz (#05), 29: Der erfahrene DB kam 2023 zur Surge - ein wichtiger Leader mit Vergangenheit bei Galaxy, Calanda und Scorpions.

29: Der erfahrene DB kam 2023 zur Surge - ein wichtiger Leader mit Vergangenheit bei Galaxy, Calanda und Scorpions. Julian Ludwig Mayorga (#29) , 25: Der frühere "Most Improved Player" startet 2025 in seine vierte Surge-Saison - mit viel Erfahrung und Ehrgeiz.

, 25: Der frühere "Most Improved Player" startet 2025 in seine vierte Surge-Saison - mit viel Erfahrung und Ehrgeiz. Thiago Siebert (#28) , 24: Der talentierte DB kam 2023 von den Leonberg Alligators und bleibt und zuverlässiger Bestandteil der Defense.

, 24: Der talentierte DB kam 2023 von den Leonberg Alligators und bleibt und zuverlässiger Bestandteil der Defense. Raheem Simiram-Wilson (#12) , 31: Der US-Amerikaner kam 2024 zur Surge und überzeugte direkt mit starken Stats und Führungsqualitäten – bleibt auch 2025.

, 31: Der US-Amerikaner kam 2024 zur Surge und überzeugte direkt mit starken Stats und Führungsqualitäten – bleibt auch 2025. Giuseppe Della Vecchia (#23) , 30: Nach einem Jahr Pause zurück bei der Surge – ein international erfahrener DB mit Erfolgen in Italien und Deutschland.

, 30: Nach einem Jahr Pause zurück bei der Surge – ein international erfahrener DB mit Erfolgen in Italien und Deutschland. Marko Vidackovic (#27) , 22: Der Waiblinger mit USA-Erfahrung bleibt dem Stuttgarter Team auch in dieser Saison erhalten.

, 22: Der Waiblinger mit USA-Erfahrung bleibt dem Stuttgarter Team auch in dieser Saison erhalten. Nick Wenzelburger (#31) , 25: Seit 2020 bei der Surge, ist Wenzelburger ein absoluter Dauerbrenner im Backfield.

, 25: Seit 2020 bei der Surge, ist Wenzelburger ein absoluter Dauerbrenner im Backfield. Ben Wenzler (#33), 24: Seit 2021 bei der Surge - der gebürtige Stuttgarter ist mit starken Statistiken eine feste Größe im Backfield.

Defensive Line

Sadik Busch (#91) , 22: Kam 2024 zur Surge und überzeugte mit starker Leistung – Vertrag verlängert.

, 22: Kam 2024 zur Surge und überzeugte mit starker Leistung – Vertrag verlängert. Simon Butsch (#92) , 32: Der erfahrene D-Liner spielt seit 2023 für die Surge und bleibt trotz Rücktrittsgedanken weiter an Bord.

, 32: Der erfahrene D-Liner spielt seit 2023 für die Surge und bleibt trotz Rücktrittsgedanken weiter an Bord. Maximilian Dommermuth (#70) , 26: Seit 2023 im Team, bringt der Heidelberger Kraft und Konstanz an die Line.

, 26: Seit 2023 im Team, bringt der Heidelberger Kraft und Konstanz an die Line. Berend Grube (#94) , 33: Der erfahrene Neuzugang kommt mit 45 ELF-Spielen und All-Star-Meriten nach Stuttgart.

, 33: Der erfahrene Neuzugang kommt mit 45 ELF-Spielen und All-Star-Meriten nach Stuttgart. Nathan Kalemba (#60) , 25: Das Allround-Talent bleibt der Stuttgart Surge auch 2025 erhalten.

, 25: Das Allround-Talent bleibt der Stuttgart Surge auch 2025 erhalten. Alexander Kreß (#54) , 30: Der Schwäbisch Gmünder geht 2025 in seine dritte Saison in Stuttgart.

, 30: Der Schwäbisch Gmünder geht 2025 in seine dritte Saison in Stuttgart. Robert Lachmann (#06) , 27: Nach Stationen in den USA und der ELF verstärkt der Hamburger 2025 die Surge-Defense.

, 27: Nach Stationen in den USA und der ELF verstärkt der Hamburger 2025 die Surge-Defense. Chris Mulumba (#13) , 32: Der Finne bleibt der Surge treu – mit internationaler Erfahrung aus NCAA, CFL und NFL-Programm.

, 32: Der Finne bleibt der Surge treu – mit internationaler Erfahrung aus NCAA, CFL und NFL-Programm. Dominic Siegel (#52) , 29: Der Neuzugang spielte zuletzt für Schwäbisch Hall – mit Championship-Erfahrung im Gepäck.

, 29: Der Neuzugang spielte zuletzt für Schwäbisch Hall – mit Championship-Erfahrung im Gepäck. Leander Strathmann (#97) , 25: Seit 2024 bei der Surge – der vielseitige Lineman setzt weiter auf Quarterback-Jagd.

, 25: Seit 2024 bei der Surge – der vielseitige Lineman setzt weiter auf Quarterback-Jagd. Raphael Zistler (#90), 28: Seit 2023 bei der Surge, zählt der 1,93 Meter große Zistler zu den physischen Säulen der D-Line.

Special Teams

Timo Bronn (#38): Der Kicker kehrt nach drei Jahren zurück zur Surge - 2021 bereits Teil des Gründungsteams, nun mit klarem Titelziel.

Weitere Verstärkung möglich

Die Saison 2025 verspricht nicht nur sportlich spannend zu werden, sondern markiert auch den nächsten Entwicklungsschritt für die Stuttgart Surge als feste Größe im deutschen Football. Mit einem hochkarätigen Kader, einer klaren Mission und der Unterstützung einer stetig wachsenden Fangemeinde will das Team in dieser Spielzeit Geschichte schreiben. Ob auf dem Feld oder hinter den Kulissen – wir halten Sie über jeden Spielzug auf dem Laufenden. Bleiben Sie dran, fiebern Sie mit und erleben Sie mit uns eine Saison voller Emotionen, Energie und hoffentlich einem erfolgreichen Heim-Finale in Stuttgart.