Stuttgart Surge in der ELF: Skibrille, Zigarre und Bier – die besten Bilder der jubelnden Surge-Spieler

15 Zigarre für die Champions: Die Spieler von Stuttgart Surge feierten am Sonntag ausgelassen den ELF-Titel. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Stuttgart Surge hat erstmals den Titel in der European League of Football gewonnen – entsprechend ausgelassen wurde gefeiert. Wir haben die Bilder.











Um kurz nach halb neun am Sonntagabend drückte der Busfahrer auf die Hupe – Zeit zur Abfahrt. Also stiegen die Footballer von Stuttgart Surge ein und brachen auf zum zweiten Teil der Titelparty. Der Bus wackelte bedenklich, als die jubelnde Meute endlich drin war. Es ging in die Stuttgarter City, wo der ganze Surge-Tross bis tief in die Nacht im Classic Rock Café weiterfeierte.