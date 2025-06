Stuttgart Surge: Footballer feiern Rekordsieg in brütender Hitze

1 Nicht zu stoppen: Surge-Neuzugang Mike Harley (re.) auf dem Weg zu einem seiner beiden Touchdowns. Foto: Baumann

Das Team von Stuttgart Surge schlägt in der European League of Football (ELF) die Cologne Centurions mit 88:7 – laut Coach Neuman ist es ein „Erfolg zum Vergessen“.











Rekordsieg für Stuttgart Surge in der European League of Football: Das Team von Jordan Neuman bezwang bei weit über 30 Grad im Gazi-Stadion die Cologne Centurions mit 88:7. Schon am Ende des ersten Viertels hatten die Gastgeber mit 35:0 (!) in Führung gelegen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Team in einem ELF-Spiel zu diesem Zeitpunkt mal so weit vorne war“, sagte Surge-Boss Suni Musa, „das haben die Jungs richtig gut gemacht.“