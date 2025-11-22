Stuttgart-Süd: Wilde Verfolgungsjagd endet an Baum – verletzter Fahrer rennt in den Wald

Ein VW-Fahrer entzieht sich einer Polizeikontrolle. Es entwickelt sich eine wilde Verfolgungsjagd, die mit einem Unfall endet. Die Polizei sucht Geschädigte und Zeugen.
Ein 20 Jahre alter VW-Polo-Fahrer hat sich am Samstagmorgen eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei durch den Stuttgarter Süden geliefert, die in einem Unfall gipfelte. Dabei zog sich der Fahrer Kopfverletzungen zu und flüchtete in den Wald, wo Polizeibeamte ihn schließlich dingfest machen konnten. Die Polizei sucht nun nach Geschädigten sowie nach Zeugen.