Stuttgart-Süd: Darum kreiste ein Polizeihubschrauber über Heslach

1 Der Polizeihubschrauber war anlässlich eines Einbruchs im Einsatz. Foto: Felix Hörhager/dpa

In der Nacht auf Samstag verursachte ein Polizeihubschrauber über Heslach Lärm. Was hinter dem Einsatz steckte.











Link kopiert



Ein Hubschraubereinsatz der Polizei hat Anwohner in Stuttgart-Süd in der Nacht auf Samstag womöglich um etwas Schlaf gebracht. Wie die Polizei auf der Plattform X mitteilte, war ein Einbruch im Stadtteil Heslach der Anlass. „Der Hubschraubereinsatz im Bereich Heslach war erneut sehr hilfreich und ist nun beendet. Die Maßnahmen am Boden laufen weiter“, schrieb das Polizeipräsidium Stuttgart auf seinem Kanal.