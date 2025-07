Stuttgart-Stammheim: Brand in Justizvollzugsanstalt – sieben Verletzte

Brand in Justizvollzugsanstalt – sieben Verletzte

1 Die Feuerwehr konnte den Brand in der Zelle rasch löschen und eine Ausbreitung verhindern. Foto: IMAGO/Martin Wagner

Bei einem Brand in einer Zelle der Justizvollzugsanstalt Stammheim sind am Samstagabend sieben Menschen verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.











Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Stammheim sind am Samstagabend insgesamt sieben Menschen verletzt worden, darunter sechs Justizbeamte und ein Häftling. Laut Angaben der Polizei steht der 24-Jährige Häftling im Verdacht, in seiner Zelle eine Zeitung angezündet zu haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache übernommen.