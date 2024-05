1 Vor allem im Berufsverkehr wird es für den Kfz-Verkehr eng: Er muss durch den Tunnel auf eine Fahrspur verzichten. Foto: Uli Nagel

Die Verwaltung plant stadtauswärts eine Umweltspur für Linienbusse und Radfahrende zwischen König-Karls-Brücke und Wilhelmsplatz. Eine Kfz-Spur wird dem Verkehrsversuch geopfert.











Seit 2010 wird in der Landeshauptstadt das Radroutennetz kontinuierlich ausgebaut. Zum Radfahren stehen inzwischen mehr als 200 Kilometer an Radwegen zur Verfügung. Wichtiger Bestandteil ist das Hauptradroutennetz. Hier werden Radfahrende auf Radstreifen, Fahrradstraßen oder Tempo-30-Zonen durch die Stadt geführt. Die wichtigste und meistbefahrene dieser Hauptradrouten, die an der einheitlichen Beschilderung zu erkennen sind, ist die von Vaihingen quer durch die Stadt und Bad Cannstatt bis Fellbach.