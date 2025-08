Unbekannter entblößt sich in Stadtbahn – Zeugen gesucht

1 In einer Stadtbahn der Linie U7 soll sich ein Mann entblößt haben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Achim Zweygarth

Eine 75-Jährige wartet an der Haltestelle Sillenbuch auf eine einfahrende Stadtbahn. Als diese vor ihr hält, sieht sie im Türbereich einen Mann mit entblößtem Glied.











Ein noch unbekannter Mann soll sich am Samstagvormittag in einer Stadtbahn der Linie U7 in Stuttgart entblößt haben. Die Polizei sucht Zeugen.