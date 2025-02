Stuttgart Reds setzen auf Hope Cornell: Leistungsträgerin übernimmt als Spielertrainerin

Die US-Amerikanerin Hope Cornell ist seit über 10 Jahren einer der dominierenden Spielerinnen in der Softball-Bundesliga. Ab sofort übernimmt sie die Stuttgart Reds vom jahrelangen Erfolgsduo Markus Weil und Christoph Manske.











Hope Cornell übernimmt ab sofort als Headcoach das Damen-Bundesligateam der Stuttgart Reds und tritt dabei in große Fußstapfen. Die 37-Jährige folgt bei den Softballerinnen des TV Cannstatt auf das bisherige Führungsduo Markus Weil und Christoph Manske. Die beiden führten die Reds-Damen in den letzten Jahrzehnten stetig in die Spitzengruppe des deutschen Softballs.