Stuttgart-Nord: Führerhaus eines Abschleppfahrzeugs in Brand – Feuerwehr im Einsatz

1 Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

In Stuttgart-Nord gerät am Freitagnachmittag das Führerhaus eines Abschleppfahrzeugs in Brand. Die Feuerwehr rückt aus und löscht die Flammen.











Ein Abschleppfahrzeug hat am Freitagnachmittag in der Ehmannstraße in Stuttgart-Nord Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Insassen gegen 14.35 Uhr in der Nordbahnhofstraße, als sie Rauch und Brandgeruch wahrnahmen. Auf Höhe der Ehmannstraße stellten sie das Fahrzeug ab und versuchten den mittlerweile in Vollbrand stehenden Abschleppwagen zu löschen. Dies gelang nur mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr.