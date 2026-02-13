Stuttgart-Nord: Führerhaus eines Abschleppfahrzeugs in Brand – Feuerwehr im Einsatz
Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften vor Ort (Symbolbild). Foto: Sven Hoppe/dpa

In Stuttgart-Nord gerät am Freitagnachmittag das Führerhaus eines Abschleppfahrzeugs in Brand. Die Feuerwehr rückt aus und löscht die Flammen.

Ein Abschleppfahrzeug hat am Freitagnachmittag in der Ehmannstraße in Stuttgart-Nord Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Insassen gegen 14.35 Uhr in der Nordbahnhofstraße, als sie Rauch und Brandgeruch wahrnahmen. Auf Höhe der Ehmannstraße stellten sie das Fahrzeug ab und versuchten den mittlerweile in Vollbrand stehenden Abschleppwagen zu löschen. Dies gelang nur mit Hilfe der alarmierten Feuerwehr.

 

Wie die Feuerwehr Stuttgart auf Nachfrage mitteilt, wurde der Brand gegen 14.45 Uhr gemeldet. Das Führerhaus des Fahrzeugs stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Brand. Die Feuerwehr war mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer konnte schnell mit einem Löschrohr gelöscht werden, so der Sprecher.

Brand sorgt für Totalschaden

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug entstand laut Polizei ein Totalschaden von rund 70.000 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

 