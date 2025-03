Stuttgart: Mutmaßlicher Hacker soll auch Staatstheater erpresst haben

1 Der mutmaßlicher Hacker steht in Stuttgart vor Gericht. Foto: dpa/Martin Oversohl

Mit Schadsoftware sollen Hacker Computer von Kliniken, Firmen und des Staatstheaters in Stuttgart verschlüsselt haben. Viele, aber nicht alle zahlten. Nun sitzt ein Verdächtiger auf der Anklagebank.











Mit seinen Komplizen und einer Schadstoffsoftware soll ein in Stuttgart angeklagter mutmaßlicher Hacker Firmen und Einrichtungen in mehreren Bundesländern teils lahmgelegt haben. Sein Ziel sei es gewesen, Lösegeld in Millionenhöhe zu erpressen, warf die Staatsanwältin dem 45-Jährigen zum Prozessauftakt vor dem Landgericht in Stuttgart vor. Dort ist der Ukrainer wegen gewerbsmäßiger Erpressung und Computersabotage angeklagt. Der Mann war im Sommer in der Slowakei festgenommen und ausgeliefert worden.