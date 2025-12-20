Stuttgart-Mühlhausen: Fußgänger bei Stadtbahnunfall lebensgefährlich verletzt – Polizei nennt Details
Die Polizei sicherte die Unfallstelle. Foto: Fotos Andreas Rosar Fotoagentur Stuttgart Stuttgart

Ein 77-Jähriger wird von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei nennt nun neue Details zum Unfallhergang.

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit einer Stadtbahn auf der Aldinger Straße in Stuttgart-Mühlhausen lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte der 77-Jährige gegen 17.50 Uhr an der SSB-Haltestelle „Mühlhausen“ auf einem sogenannten „Z-Übergang“ die Gleise überqueren, obwohl die dortigen Springlichter in Betrieb waren und zudem eine Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Aldingen in die Haltestelle einfuhr. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung des 24-jährigen Stadtbahnführers wurde der Fußgänger von der Stadtbahn erfasst und geriet anschließend zwischen diese und einer bereits in der Haltestelle stehenden Stadtbahn.

 

In ein Krankenhaus gebracht

Nachdem der Verletzte geborgen worden war, brachte ihn der Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Stuttgarter Krankenhaus. In der Bahn wurde laut Polizei niemand verletzt.

Der Stadtbahnverkehr wurde bis zum Ende der Unfallaufnahme zwischen den Haltestellen „Auwiesen“ und „Mühlhausen“ bis etwa 19.25 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Die SSB richtete in dieser Zeit einen Taxi-Ersatzverkehr ein. Des Weiteren wurde der Straßenverkehr zwischen der Arnoldstraße und Mönchfeldstraße in Richtung Aldingen ebenfalls gesperrt, zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nach Polizeiangaben nicht.

 