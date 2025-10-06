Stuttgart-Möhringen: Unbekannter schlägt zwei Kinder – Zeugen gesucht
Die Polizei ermittelt (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/dpa

In Stuttgart-Möhringen spielen zwei Kinder auf einem Gehweg. Plötzlich rennt ein Mann auf sie zu und attackiert sie brutal. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Körperverletzung in Stuttgart-Möhringen: Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls vom Donnerstagabend im Bereich des Europaplatzes. Nach Angaben der Polizei spielten zwei neunjährige Kinder gegen 19.30 Uhr mit ihrem Cityroller und Fahrrad auf dem Gehweg zwischen der Stadtbahnstation Europaplatz und der Hausnummer 30, als ein Mann aus einem Mehrfamilienhaus auf sie zu rannte.

 

Die beiden Jungen flüchteten in Richtung Europaplatz. Währenddessen schlug der unbekannte Mann den beiden mit der Faust auf den Rücken. Da einem der Kinder die Fahrradkette heruntergesprungen war, rannte es zu Fuß weiter. Der unbekannte Mann nahm daraufhin das Fahrrad an sich.

Eine Passantin trat hinzu, entriss dem Unbekannten das Fahrrad und gab es dem Jungen zurück. Die unbekannte Passantin und Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

 