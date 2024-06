4 In Möhringen ist es zu einem Stadtbahnunfall gekommen. (Symbolbild) Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Am Dienstagnachmittag kommt es in Möhringen zu einem Stadtbahnunfall, bei dem es auch Verletzte geben soll. Der Stadtbahnverkehr ist in diesem Bereich zurzeit unterbrochen.











In der Balinger Straße in Möhringen ist es zu einem schweren Stadtbahnunfall gekommen, bei dem es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge auch Verletzte gab. Der Stadtbahnverkehr ist in diesem Bereich momentan unterbrochen. (Stand: 16.30 Uhr).