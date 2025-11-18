Stuttgart-Mitte: Mit Falschgeld in Bordell bezahlt – 21-Jähriger festgenommen

1 Die Sexarbeiterin erkannte offenbar sofort, dass es sich um Falschgeld handelte (Symbolbild). Foto: imago stock&people

Ein junger Mann zahlt in einem Bordell in Stuttgart mit Falschgeld. Die Sexarbeiterin erkennt aber sofort, dass mit den Scheinen etwas nicht stimmt.











Link kopiert



Polizisten haben am Montagabend in der Stuttgarter Innenstadt einen 21-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der in einem Bordell mit Falschgeld bezahlt haben soll. Wie die Polizei berichtet, vereinbarte der 21-Jährige gegen 21.50 Uhr mit einer 31-jährigen Mitarbeiterin eines Bordells in der Straße Bebenhäuser Hof sexuelle Leistungen, für die er im Voraus 30 Euro bezahlte.