Eine 24-Jährige wird in der Nacht zum Sonntag in Stuttgart-Mitte kontrolliert. Dabei stellen die Beamten jede Menge unterschiedliche Drogen sicher – und bewaffnet ist die junge Frau auch noch.

Polizisten haben in der Nacht zum Sonntag eine 24 Jahre alte Frau in Stuttgart-Mitte festgenommen, die mit Drogen gehandelt haben und zum Zeitpunkt der Kontrolle bewaffnet gewesen sein soll.

Wie die Beamten mitteilen, hatte ein Zeuge die Polizei kurz nach Mitternacht auf die Frau aufmerksam gemacht, da ihm das Verhalten der jungen Frau verdächtig vorkam. Polizisten kontrollierten die Frau und fanden unter anderem mehr als zweihundert Ecstasy-Tabletten, mehr als zehn Verkaufseinheiten LSD, etwas MDMA, mehr als 100 Gramm Amphetamin, eine mittlere zweistellige Grammzahl an Kokain sowie geringe Mengen Marihuana und Haschisch.

Die Beamten beschlagnahmten die Drogen, ein in ihrer Handtasche mitgeführtes Tierabwehrspray und mehrere Hundert Euro mutmaßliches Dealergeld. Die 24-Jährige wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der sie in ein Gefängnis schickte.