Stuttgart-Mitte: 52-jähriger Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis flüchtet vor Polizei
1
Anhaltesignale der Polizei soll der 52-Jährige ignoriert und seine Fahrt über mehrere Straßen im Stadtgebiet fortgesetzt haben (Symbolbild). Foto: Marijan Murat/dpa

Der Mann war am Dienstag offenbar ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss mit seinem Roller in Stuttgart-Mitte unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte.

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag einen 52 Jahre alten Rollerfahrer in Stuttgart-Mitte vorläufig festgenommen, der sich zuvor einer Polizeikontrolle entzogen haben soll. Nach Angaben der Polizei fiel der Mann den Beamten gegen 14.30 Uhr in der Friedrichstraße durch seine unsichere Fahrweise auf. Anhaltesignale soll er ignoriert und seine Fahrt über mehrere Straßen im Stadtgebiet fortgesetzt haben.

 

Die Flucht endete schließlich in der Nikolausstraße, wo der 52-Jährige festgenommen wurde. Die Beamten stellten fest, dass er offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Nach einer Blutentnahme wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89903200 beim Polizeirevier 2 Wolframstraße zu melden.

 