15 Jason Derulo umgeben von seinen Tänzerinnen. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

R&B-Sänger Jason Derulo feiert in der ausverkauften Stuttgarter Porsche-Arena vor 6000 Fans ein spektakuläres Konzert mit einer Crème de la Crème von Tänzern und Tänzerinnen, Glitzer, Glamour, Pomp und Pyro.











Jason Derulo – auf Leinwand, in den Songs, im Vorprogramm bei DJ Afro B – es besteht kein Zweifel, wessen Konzert das hier ist. Ein Countdown zählt auf Null, eine kurze Verzögerung, ein Knall und die ganz große Show beginnt. Vielleicht ist das hier „The biggest Party on the Planet“, sagt Derulo, der, passend zur Superstar-Pose, eine glitzernde Lederjacke und Halskette trägt. Eine Erscheinung. Und wer weiß, vielleicht hat er ja recht? Jedenfalls löst es einen Kreisch-Alarm bei den Fans aus. Die Konditionierung funktioniert wunderbar und Spaß hilft ja bekanntlich, um nicht völlig in Ehrfurcht zu erstarren, wenn ein Weltstar wie Derulo die heiligen Stuttgarter Konzerthallen segnet. Und das hat er getan.