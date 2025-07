Stuttgart im Festivalfieber: Am Supersamstag feiert House-Festival Premiere im Schlossgarten

1 Die Französin Fiona Kraft zählt zu den Headlinern des House-Festivals am Samstag im Schlossgarten-Biergarten. Foto: Kraft

Kesselfestival, Jazz Open und ein House-Festival im Schlossgarten – Stuttgart pulsiert am Samstag vor Vielfalt. Erstmals erfüllen sich junge Wirte den Traum vom Open-Air-Rave.











Die Liebe zu Stuttgart treibt viele Veranstalter kreativ an. Die Jazz Open sind 31 Jahre alt, das erste Kesselfestival fand 2019 statt – und ganz neu ist das House-Festival, das an diesem Samstag von 14 bis 23 Uhr Premiere im Schlossgarten feiert. Die Idee zum Rave unterm Sternenhimmel stammt von Denis Gugac, der mit seinem neuen Comodo in der Stuttgarter Partyszene voll eingeschlagen hat – dank des Außenbereichs unweit des Rathauses sind in dem Mix aus Tagesbar und Club freie Sitzfläche oft rar.