Stuttgart: Hubschrauber transportiert Bäume – unklar, was dahintersteckt

In der Nähe von Stuttgart-Botnang fliegt am Vormittag ein Hubschrauber, der Bäume transportiert. Anwohner fragen sich, was dahintersteckt. Die Stadt liefert bisher keine Erklärung.
Wenn ein Hubschrauber am Himmel kreist, geht der Blick nach oben. Erst recht, wenn jener nicht einfach von A nach B fliegt, sondern auch noch einen Baum transportiert: An diesem Dienstagvormittag fliegt ein solcher in der Nähe von Stuttgart-Botnang für mehrere Stunden mit einem Seil, an dessen Ende Bäume befestigt sind.