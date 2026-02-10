Stuttgart: Hubschrauber transportiert Bäume – unklar, was dahintersteckt
Ein Hubschrauber, an dessen Seil ein Baum befestigt ist, fliegt am Dienstagvormittag in der Nähe von Stuttgart-Botnang. Foto: privat

In der Nähe von Stuttgart-Botnang fliegt am Vormittag ein Hubschrauber, der Bäume transportiert. Anwohner fragen sich, was dahintersteckt. Die Stadt liefert bisher keine Erklärung.

Wenn ein Hubschrauber am Himmel kreist, geht der Blick nach oben. Erst recht, wenn jener nicht einfach von A nach B fliegt, sondern auch noch einen Baum transportiert: An diesem Dienstagvormittag fliegt ein solcher in der Nähe von Stuttgart-Botnang für mehrere Stunden mit einem Seil, an dessen Ende Bäume befestigt sind.

 

Anwohner fragen sich, was dahintersteckt, auch bei den Schülerinnen und Schülern der Waldorfschule am Kräherwald sorgte der Einsatz für Gesprächsstoff, von dort war der Hubschrauber samt Seil aus der Entfernung zu sehen. Zudem sei ein dumpfes Geräusch nicht zu überhören gewesen. Doch was der Hintergrund der Aktion ist, bleibt unklar.

Mehrere Stunden nach einer Anfrage unserer Zeitung und mehrmaligem Nachhaken bei der Stadt Stuttgart ist der Anlass für den Einsatz weiterhin nicht bekannt. Es handelt sich vor Ort offenbar auch nicht um Flächen des Landes Baden-Württemberg: „Der Einsatz hat nicht im Bereich des Staatswaldes Baden-Württemberg stattgefunden“, heißt es von ForstBW, von wo ein Sprecher an die Stadt Stuttgart verweist.

Auch aus dem baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium kommt die Rückmeldung: „Bitte wenden Sie sich an das Garten-, Friedhofs,- und Forstamt der Stadt Stuttgart.“ Dort wiederum verweist man an die Pressestelle der Stadt, von wo eine Antwort bislang ausbleibt.

 