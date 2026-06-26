Wegen eines Feuers im Gleisvorfeld ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) im Einsatz. Der Brand hat Folgen für den Bahnverkehr.
Update von 16.45 Uhr: Doch kein Kabelbrand am Hauptbahnhof Stuttgart. Wie die Stuttgarter Feuerwehr soeben auf X mitteilt, ging der Rauch am Bahnhof entgegen erster Meldungen nicht auf ein Kabel, sondern auf „brennende Vegetation im Gleisvorfeld“ zurück. Die Brandstelle war demnach schwer zugänglich, weshalb Einsatzkräfte von Feuerwehr mit einem Zug zur Einsatzstelle fuhren.