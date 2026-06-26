Wegen eines Feuers im Gleisvorfeld ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag am Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) im Einsatz. Der Brand hat Folgen für den Bahnverkehr.

Update von 16.45 Uhr: Doch kein Kabelbrand am Hauptbahnhof Stuttgart. Wie die Stuttgarter Feuerwehr soeben auf X mitteilt, ging der Rauch am Bahnhof entgegen erster Meldungen nicht auf ein Kabel, sondern auf „brennende Vegetation im Gleisvorfeld“ zurück. Die Brandstelle war demnach schwer zugänglich, weshalb Einsatzkräfte von Feuerwehr mit einem Zug zur Einsatzstelle fuhren.

konnte bereits von Mitarbeitern weitestgehend gelöscht werden. Durch die Feuerwehr fanden Kontroll- und Nachlöscharbeiten statt. Aktuell sind wir bei Aufräumarbeiten. Ermittlungen zur Brandursache hat die Bundespolizei übernommen. 2/2 #Stuttgart112 @SBahn_Stuttgart @PP_Stuttgart — Feuerwehr Stuttgart (@Feuerwehr_S) June 26, 2026 Der Brand konnte laut der Feuerwehr inzwischen weitestgehend gelöscht werden. Demnach fanden bereits Kontroll- und Nachlöscharbeiten statt. Aktuell laufen nach Angaben der Feuerwehr die Aufräumarbeiten. Die Bundespolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Erstmeldung von 15.50 Uhr: Die Feuerwehr ist derzeit am Stuttgarter Hauptbahnhof (oben) im Einsatz. Wie die Pressestelle auf X mitteilt, ist ein brennendes Kabel samt starker Rauchentwicklung der Grund für den Einsatz. Teile des Hauptbahnhofs sind demnach aktuell gesperrt, darunter die Gleise 1 bis 12.

Mehrere Fahrgäste hatten am Hauptbahnhof Rauch im Gleisvorfeld gemeldet, wie ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber der Deutschen Presse-Agentur sagte. Das Feuer wurde demnach am Nachmittag gelöscht. Derzeit suche die Feuerwehr unter anderem mit einer Drohne nach weiteren Brandherden.

Chaos im Regionalverkehr rund um Stuttgart

Der Brand hat Folgen für den Bahnverkehr. Besonders betroffen ist der Regionalverkehr. Nach Angaben des Verkehrsverbunds Stuttgarts kommt es zu Verspätungen und Ausfällen bei den Linien RE6, MEX12, MEX17, MEX18. Darüber hinaus sorgt eine Oberleitungsstörung laut dem VVS dafür, dass die Züge der Linien MEX13, MEX16, RE1, RE8 und RE90 den Bahnhof aktuell nicht anfahren können.

Die Live-Grafik zeigt laufend aktualisiert alle Regionalzüge, die am Stuttgarter Hauptbahnhof heute bis jetzt gehalten haben. Jeder Punkt steht für einen Regio – je weiter oben, desto stärker war der Zug verspätet.