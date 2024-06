1 Die Polizei und die Feuerwehr waren am Flughafen mehrere Stunden im Einsatz. Foto: 7aktuell.de/Alexander Hald

Am Samstagabend kam es am Flughafen Stuttgart zu einem Großeinsatz. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort. Bei einem Flugzeug gab es einen Feueralarm. Passagiere und Crew-Mitglieder mussten evakuiert werden.











Am Samstagabend kam es am Flughafen in Stuttgart zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei. In einem Airbus A 319, der nach London fliegen sollte, gab es laut Matthias Rilling vom Polizeipräsidium Reutlingen gegenüber unserer Zeitung einen Feueralarm.