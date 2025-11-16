Stuttgart German Masters: Hauptsponsor reduziert Engagement – Reitturnier soll dennoch Top-Level halten

Im kommenden Jahr steht das Jubiläum an, dann findet das Stuttgarter Reitturnier zum 40. Mal statt. Ausgerechnet zu diesem Geburtstag reduziert ein Hauptsponsor sein Engagement.
Wenn im kommenden Jahr Geburtstag gefeiert wird, ist Andreas Kroll nicht mehr in Amt und Würden. Der Geschäftsführer der Veranstaltungsgesellschaft in.Stuttgart verlässt das Unternehmen – im Ruhestand wird er aber wohl eines bleiben: Großer Fan des Stuttgarter Reitturniers in der Schleyerhalle. „Das Turnier ist international einfach da“, sagte er zum Abschluss der 39. Auflage der German Masters, „und es wird immer noch wichtiger.“