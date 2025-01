Stuttgart: Freier bezahlt mit Falschgeld – Festnahme

1 Ein 22-Jähriger hat offenbar versucht, in einem Bordell mit Falschgeld zu bezahlen (Symbolbild). Foto: Imago//Michael Bihlmayer

In einem Bordell in Stuttgart-Mitte versucht offenbar ein 22-Jähriger, eine Prostituierte mit Falschgeld zu bezahlen. Doch sie bemerkt den Schwindel – und der junge Mann wird festgenommen.











Link kopiert



Polizeibeamte haben am Sonntag einen 22-Jährigen festgenommen, der mit Falschgeld bezahlt haben soll. Der Mann wollte laut Polizei gegen 16.20 Uhr in einem Bordell an der Straße Bebenhäuser Hof (Stuttgart-Mitte) die Dienstleistungen einer 23-Jährigen in Anspruch nehmen. Im Voraus soll er sie dafür mit sechs falschen Fünf-Euro-Scheinen bezahlt haben.